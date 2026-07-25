Norris asegura la pole para el Gran Premio de Hungría de la Formula 1

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Dominador en los últimos ensayos libres y en la sesión de clasificación, el piloto británico Lando Norris (McLaren) aseguró este sábado la pole en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría, superando a los ambiciosos Ferrari.

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Horas después de la conclusión de la clasificación, el piloto ingles de Ferrari Lewis Hamilton y el actual líder del Mundial, Kimi Antonelli (Mercedes) fueron sancionados con tres posiciones de retraso en la parrilla de salida del domingo.

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Dominantes el viernes en los libres, Hamilton y el monegasco Charles Leclerc (2º en la parrilla) llegaban a la clasificación con la pole position en el punto de mira, pero Norris, vigente campeón del mundo, se la arrebató en el último instante a su compatriota... por solo doce milésimas de segundo.

Con su crono de 1:17,207, Norris dejó helado a Hamilton, rey absoluto del trazado húngaro con los récords de ocho victorias y nueve poles, quien quedó visiblemente decepcionado con el resultado, y buscará resarcirse el domingo.

Aunque el siete veces campeón del mundo británico tendrá que tomar la salida desde la quinta posición, sancionado por haber perturbado la sesión del australiano Oscar Piastri (McLaren).

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En la primera curva, Hamilton se encontró efectivamente en la trayectoria de Piastri, que acababa de iniciar una vuelta rápida, y tuvo que abortar su intento tras esa molestia.

"Me avisaron literalmente cuando estaba justo detrás de mí y no tenía ni idea de que venía lanzado. Obviamente no fue intencionado", explicó el inglés.

A pesar de dar explicaciones, Hamilton no pudo evitar la sanción y saldrá desde la quinta posición, justo detrás de... Piastri.

*Con información de AFP