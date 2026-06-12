¡No olvides el paraguas! Así estará el Clima para este viernes

Este viernes se registra neblina durante la mañana, ambiente cálido y húmedo el resto del día.
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Para este viernes 12 de junio, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé que el ambiente permanecerá cálido y húmedo en regiones de Occidente y en el Altiplano Central.
Para este día se espera nubosidad dispersa alternando períodos con nublados parciales en horas de la mañana.
Posteriormente se presentarán lloviznas y actividad eléctrica en horas de la tarde y noche principalmente en las regiones de Bocacosta, Norte, Occidente y Franja Transversal del Norte.
Se recomienda mantener las medidas de seguridad ante las crecidas repentinas de ríos o inundaciones.