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¡No olvides el paraguas! Así estará el Clima para este viernes

  • Por Reychel Méndez
12 de junio de 2026, 07:05
La lluvias podrían presentarse durante horas de la tarde. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La lluvias podrían presentarse durante horas de la tarde. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Este viernes se registra neblina durante la mañana, ambiente cálido y húmedo el resto del día.

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Para este viernes 12 de junio, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé que el ambiente permanecerá cálido y húmedo en regiones de Occidente y en el Altiplano Central.

Para este día se espera nubosidad dispersa alternando períodos con nublados parciales en horas de la mañana.

Posteriormente se presentarán lloviznas y actividad eléctrica en horas de la tarde y noche principalmente en las regiones de Bocacosta, Norte, Occidente y Franja Transversal del Norte.

Se recomienda mantener las medidas de seguridad ante las crecidas repentinas de ríos o inundaciones.

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