¡Con granizo! Cae fuerte lluvia en carretera a El Salvador este lunes (videos)

Usuarios de redes sociales han compartido las imágenes de la caída de granizo.
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Una intensa lluvia se reportó en horas de la tarde de este lunes 15 de junio, en el kilómetro 16 de carretera a El Salvador.
Estas condiciones climáticas han afectado el tránsito en dicha carretera, en jurisdicción de Santa Catarina Pinula.
Por medio de las redes sociales, usuarios han compartido videos de los momentos en que caía granizo en pleno tránsito.
Se recomienda conducir con precaución para evitar accidentes viales, los cuales suelen incrementarse durante la época lluviosa.
En la aldea El Carmen de ese mismo municipio también se reportó la intensa lluvia este lunes.