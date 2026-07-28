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El futuro de la tecnología se da cita en el primer Claro Tech Summit

  • Por Redacción comercial
28 de julio de 2026, 12:23
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Claro Empresas invita a empresarios, líderes de negocios, expertos en tecnología y tomadores de decisión el siguiente 6 de agosto al Claro Tech Summit, Guatemala 2026.

En un entorno donde los modelos de negocio evolucionan aceleradamente, las organizaciones necesitan transformar la forma en que operan, atienden a sus clientes, protegen sus activos digitales y convierten los datos en decisiones.

Claro Tech Summit busca entregar una visión práctica sobre cómo la tecnología puede habilitar empresas más inteligentes, seguras, productivas y competitivas. Buscando abrir una conversación estratégica sobre las tendencias que están transformando la competitividad empresarial hacia 2030.

Durante el encuentro se abordarán temas clave, como: inteligencia artificial aplicada a los negocios, experiencia de cliente, automatización, conectividad avanzada, nube, datos y ciberseguridad, con el objetivo de mostrar cómo la tecnología puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas.

Las empresas que liderarán los próximos años serán aquellas que logren combinar conectividad, datos, inteligencia artificial, nube y ciberseguridad para tomar mejores decisiones
José Vicente Serrano
, director mercadeo corporativo de Claro Centroamérica.

Claro Tech Summit reunirá a aliados tecnológicos, expertos y líderes empresariales para compartir tendencias, mejores prácticas y soluciones aplicadas a los principales desafíos de las organizaciones: crecimiento, eficiencia, seguridad, experiencia de cliente, automatización y toma de decisiones basada en datos.

Este evento será de acceso gratuito con registro previo. La agenda completa y el registro están disponibles en: techsummit.claro.com.gt.

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(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

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