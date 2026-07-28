El futuro de la tecnología se da cita en el primer Claro Tech Summit

Claro Empresas invita a empresarios, líderes de negocios, expertos en tecnología y tomadores de decisión el siguiente 6 de agosto al Claro Tech Summit, Guatemala 2026.
En un entorno donde los modelos de negocio evolucionan aceleradamente, las organizaciones necesitan transformar la forma en que operan, atienden a sus clientes, protegen sus activos digitales y convierten los datos en decisiones.
Claro Tech Summit busca entregar una visión práctica sobre cómo la tecnología puede habilitar empresas más inteligentes, seguras, productivas y competitivas. Buscando abrir una conversación estratégica sobre las tendencias que están transformando la competitividad empresarial hacia 2030.
Durante el encuentro se abordarán temas clave, como: inteligencia artificial aplicada a los negocios, experiencia de cliente, automatización, conectividad avanzada, nube, datos y ciberseguridad, con el objetivo de mostrar cómo la tecnología puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas.
Claro Tech Summit reunirá a aliados tecnológicos, expertos y líderes empresariales para compartir tendencias, mejores prácticas y soluciones aplicadas a los principales desafíos de las organizaciones: crecimiento, eficiencia, seguridad, experiencia de cliente, automatización y toma de decisiones basada en datos.
Este evento será de acceso gratuito con registro previo. La agenda completa y el registro están disponibles en: techsummit.claro.com.gt.