¿Gaspi predijo su muerte? Usuarios destacan video con fecha 6.14

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Tras la noticia del fallecimiento de Oliver Tree y Gaspi en el trágico choque de helicópteros, sus seguidores y fanáticos encontraron un misterioso número en uno de sus videos: el 6.14, la fecha de su muerte.

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El domingo 14 de junio de 2026 en Brasil, 6 personas perdieron la vida, entre ellas Gaspi, su amigo y director audiovisual Lucas Vignale y Oliver Tree, quien se había presentado en un concierto.

En uno de los videos más populares del youtuber, los fanáticos encontraron una extraña coincidencia: aparece el 6.14, fecha del accidente, además, en el mismo contenido, en el minuto 14 con 6 segundos, Gaspi fallece.

En el clip el personaje se va de fiesta y mientras experimenta los efectos del alcohol, toma un taxi que lleva el número 6.14.

Coincidencia numérica

En Buenos Aires, Argentina los carteles de los taxis muestran el rango horario en el que están activos, el que tomó Gaspi lleva el de 6:00 a.m a 14:00 hrs (2:00 p. m.). Este transporte también cuenta con los horarios de 14:00 a 22:00 hrs. y el nocturno de 22:00 hrs a 6:00 a.m.

Muchos relacionaron esta como un aviso de su partida, incluso, los buscadores de mensajes más experimentados, encontraron otra casualidad: en el minuto 14 con 6 segundos del video, Gaspi aparece en una camilla en una especie de "fallecimiento", generando una ola de comentarios.

Momento del video en el que el personaje fallece.

Gaspi

A sus 23 años fue uno de los generadores de contenido más controversiales por su humor negro, llevado al límite, así mismo era uno de los más seguidos en Latinoamérica. El influencer viajaba con Oliver Tree, al parecer harían una colaboración bajo la dirección de Lucas.

El grupo tomó un helicóptero para sobrevolar la ciudad de Río de Janeiro como una atracción turística, se desconoce si su objetivo era hacer tomas desde el aire.



