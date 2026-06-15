El tenor que le cantó al Papa y puso en alto el nombre de Guatemala en el cine

-

Germán Rafael Lobos Mendoza fue un influyente tenor y actor de doblaje que dejó un legado imborrable en México. Conoce la biografía del cantante de Chiquimula que participó en Frozen y trabajó en el Conservatorio Nacional de Música, consolidándose como referente de la ópera barroca y la música virreinal latinoamericana.

Germán Rafael Lobos Mendoza fue un destacado cantante, actor de doblaje, productor y profesor musical guatemalteco que consolidó gran parte de su carrera artística en México.

Nació el 3 de febrero de 1973 en Chiquimula, Guatemala, y falleció el 28 de marzo de 2022 a los 49 años, mientras residía en territorio mexicano.

Germán fue el primero en Guatemala y el primero en la Universidad del Valle en licenciarse en música, en 1998, lo cual fue apenas el inicio de su gran trayectoria, la cual siguió creciendo en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no solo se formó como profesional, sino que también se convirtió en maestro y guía de nuevas generaciones. (Foto: FB German Lobos)

Su calidad artística, especialmente en el canto, que era su máxima pasión, le brindó la oportunidad de trabajar con grandes productores mexicanos, lo que le valió llegar a abrirse campo en Disney Pixar, para la que realizó la traducción al español de producciones como Frozen, entre otras.

Su versatilidad lo llevó a dar talleres en distintos puntos. Lamentablemente, la muerte lo sorprendió, pues incluso antes de su fallecimiento tenía planificado dar varios talleres jóvenes que buscaban crecer en esta profesión.

German Lobos falleció de un paro cardiaco. (Foto: FB German Lobos)

Perfil biográfico

Formación académica : Se graduó del Departamento de Música de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), donde realizó valiosas investigaciones enfocadas en rescatar la obra de compositores nacionales como Salvador Ley y Miguel Sandoval.

: Se graduó del Departamento de Música de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), donde realizó valiosas investigaciones enfocadas en rescatar la obra de compositores nacionales como Salvador Ley y Miguel Sandoval. Docencia : Impartió clases de canto en el prestigioso Conservatorio Nacional de Música de México, país donde formó su hogar.

: Impartió clases de canto en el prestigioso Conservatorio Nacional de Música de México, país donde formó su hogar. Educación básica : Se graduó del Liceo La Salle en su tierra natal.

: Se graduó del Liceo La Salle en su tierra natal. Raíces familiares : Provenía de una familia con un fuerte vínculo con el arte en Chiquimula; su padre fue un reconocido marimbista y guitarrista, y sus hermanos se han desempeñado en la literatura, la fotografía y el deporte.

: Provenía de una familia con un fuerte vínculo con el arte en Chiquimula; su padre fue un reconocido marimbista y guitarrista, y sus hermanos se han desempeñado en la literatura, la fotografía y el deporte. Diplomacia cultural: Fue reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (MINEX) como parte de su programa de Diplomacia Cultural, actuando como un puente de identidad artística entre su país natal y el exterior.

En pandemia llevó a cabo diversas producciones. (Foto: FB German Lobos)

Trayectoria en el canto y la producción

Música virreinal y ópera : Se especializó como tenor en el bel canto, el canto coral y la música virreinal de concierto. Fue el fundador y director del Taller de Ópera Barroca en el Conservatorio Nacional de Música de México.

: Se especializó como tenor en el bel canto, el canto coral y la música virreinal de concierto. Fue el fundador y director del Taller de Ópera Barroca en el Conservatorio Nacional de Música de México. Ensamble vocal : Formó parte activa de agrupaciones corales y artísticas de renombre como el Sexteto Vocal Mexicalia, el ensamble Memorias del Viento y el Ensamble Bona Fe.

: Formó parte activa de agrupaciones corales y artísticas de renombre como el Sexteto Vocal Mexicalia, el ensamble Memorias del Viento y el Ensamble Bona Fe. Destacó como tenor con una profunda pasión por la música virreinal y de concierto.

Ingeniería de audio: Paralelamente desarrolló una faceta técnica trabajando como ingeniero de grabación y productor de discos dedicados a la música clásica, combinando la sensibilidad artística con la precisión técnica en el estudio

Doblaje de películas de Disney

Su talento como tenor le abrió las puertas de los estudios cinematográficos en la Ciudad de México. Durante más de una década colaboró de manera constante en el doblaje cantado de grandes producciones de Disney y Pixar.

Su voz formó parte de los conjuntos corales y las bandas sonoras en español latino de largometrajes muy populares, entre los que destacan Frozen, Aladdín y La Bella y la Bestia.

Lobos se fue a vivir a México, pero visitaba ocasionalmente su país. (Foto: FB German Lobos)

Le cantó al papa

Se dio a conocer que este artista guatemalteco tuvo la oportunidad de ser corista y de cantarle al papa Juan Pablo II en 1996, cuando visitó Chiquimula.

Películas en las que participó