Giammattei: Presupuesto 2021 será readecuado en Q94.3 millardos

El presidente Alejandro Giammattei anunció que el Presupuesto 2021 será de Q94.3 millardos y que tendrá destinos específicos para el combate a la desnutrición, la construcción de viviendas para recuperar las destruidas por las tormentas tropicales del año pasado y contratación de 11 mil maestros.

El presidente Alejandro Giammattei informó que se concluyó con la readecuación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal de este año. El techo del gasto quedará en Q94.3 millardos y no se requerirá ir al Congreso, explicó.

En cadena nacional, el mandatario aseguró que "no se solicitará, en este momento, más deuda" y que se hará conforme los recursos con los que ya cuenta el Estado. "No estamos pidiendo ni un centavo de préstamo más, porque en este momento no es lo conveniente para el país".

Según Giammattei, la elaboración de la readecuación presupuestaria llevó largas horas de trabajo y se estableció un déficit por debajo del propuesto por instancias nacionales e internacionales.

Egresos, ingresos y destino del Presupuesto 2021

Egresos

El Presupuesto 2021 tendrá un techo presupuestario de Q94.3 millardos. Cabe recordar que en el proyecto original del Gobierno se solicitaba la aprobación de Q99.7 millardos, pero al no aprobarse quedó vigente un techo de más de Q100 millardos.

De estos Q94.3 millardos, para funcionamiento se destinarán Q61.9 millardos, que equivale al 65.5%. Q17.9 millardos se destinan para la inversión, que equivale al 18.9%, y para el pago de la deuda pública se destinarán Q14.6 millardos, que equivale al 15.6%.

Ingresos

Se prevé que de parte de la recaudación fiscal, se logren ingresos por Q64 millardos, que equivalen al 67.9%, De ingresos no tributarios y donaciones, se esperan Q4.8 millardos, y de bonos del tesoro y préstamos ya aprobados, un Q22.1 millardos. Por último, el restante del Presupuesto se financiará con los saldos de caja, que suman Q3.3 millardos.

Destinos

El mandatario anunció que el Presupuesto tendrá destinos específicos para la reconstrucción tras el paso de las tormentas y la reactivación económica, así como la compra de las vacunas y generación del empleo, fortalecimiento del sector justicia, construcción de infraestructura estratégica y rendición de cuentas.

"Luego de un profundo de análisis nacional, hemos tomado las medidas necesaria para readecuar el Presupuesto, el cual tendrá recursos para la desnutrición y no se contratará más deuda pública", manifestó.

Giammattei explicó también que en el Presupuesto se incluyen 11 mil nuevas plazas para maestros, y aseguró que se ha escuchado las distintas manifestaciones, y que por ser modificaciones internas no se requiere de la autorización del Congreso.

A decir del Presidente, el presupuesto prioriza las necesidades históricas de la población, así como las recientes generadas por los embates naturales y el Covid-19.

Al mismo tiempo indicó que giró instrucciones para que todos los ministerios trabajen con austeridad, transparencia y calidad de gasto público.

El Presupuesto de la discordia

El pasado 18 de noviembre la alianza oficialista en el Congreso aprobó durante la madrugada un Presupuesto de Q99.7 millardos, techo que había sido propuesto por el Ejecutivo. La acción de los congresistas provocó críticas y rechazo ciudadano, no sólo por la forma en que se llevó a cabo la sesión plenaria, sino por el gasto tan elevado sin un respaldo financiero, más que deuda.

Cientos de personas salieron a manifestar a la Plaza de la Constitución. La aprobación del Presupuesto fue el detonante, la mayoría exigía la renuncia de los diputados y del mandatario.

El 23 de noviembre, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, habló, otra vez en horas de la madrugada para informar que suspenderían el trámite del Presupuesto y no sería enviado para su sanción o veto al Ejecutivo, ello, después de una reunión que sostuvieron los diputados oficialistas y sus aliados en una base militar, donde se aseguró, estuvo presente Giammattei.

Mientras tanto, el Presidente convocó la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos y aseguró que había temor de golpe de Estado. Días después, convocó a representantes sociales, económicos y privados para readecuar el Presupuesto, la mayoría rechazó la invitación y sólo le dejó informes escritos que ya habían entregado desde mediados del año pasado.