Empresas de buses piden compensación económica para evitar alza del pasaje

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Transportistas de la capital y Mixco pidieron buscar soluciones que permitan mantener la operación del servicio sin afectar a la población.

OTRAS NOTAS: Aumentan los precios del combustible tras finalizar el subsidio

Transportistas de Guatemala y Mixco pidieron al Gobierno la implementación de una compensación económica temporal con el propósito de evitar que el incremento en los costos de operación se traslade a los usuarios mediante un aumento en la tarifa del servicio.

La petición fue hecha por la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug) y la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte (Cademet) mediante una misiva enviada al presidente César Bernardo Arévalo.

En la carta ambas organizaciones manifestaron su preocupación por la situación financiera que atraviesa el sector, la cual atribuyen al incremento sostenido en el precio del diésel y al encarecimiento de otros insumos esenciales para la operación de las unidades.

En el documento, los transportistas señalaron que el alza no solo ha impactado el costo del combustible, sino también el precio de repuestos, lubricantes, llantas, mantenimiento y otros materiales indispensables para mantener en funcionamiento la flota que presta servicio.

Según expusieron, estos aumentos han colocado al sistema de transporte urbano en una condición "extremadamente delicada" desde el punto de vista financiero.

Transportistas solicitaron al Gobierno una compensación temporal para evitar que el incremento del diésel y otros insumos se traduzca en un aumento del pasaje para los usuarios. pic.twitter.com/pLE7eRbgwC — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 20, 2026

Las cámaras indicaron que, pese a este escenario, las empresas operadoras han mantenido la prestación del servicio de forma continua, absorbiendo el incremento de los costos para evitar afectar a los usuarios.

Sin embargo, advirtieron que esa situación ya no resulta sostenible y que el margen financiero de los operadores se encuentra cada vez más reducido.

Piden diálogo con el Presidente

En la carta sostienen que el esfuerzo realizado hasta ahora ha tenido como objetivo garantizar la movilidad diaria de miles de guatemaltecos que dependen del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, centros educativos y otras actividades.

Como parte de sus peticiones, Catug y Cademet solicitaron al Ejecutivo reactivar de manera inmediata un espacio de diálogo entre el Gobierno y los operadores del transporte urbano para discutir alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio.

En ese sentido, plantearon que una mesa de diálogo permitiría evaluar mecanismos que contribuyan a mantener la operación sin afectar a los usuarios ni comprometer la viabilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio.

Catug y Cademet advirtieron que el aumento en los costos de combustible, repuestos y mantenimiento ha colocado al transporte urbano en una situación financiera delicada. (Foto: Archivo / Soy502)

Piden compensación

Entre los planteamientos contenidos en la carta destaca el de analizar la implementación de una compensación económica temporal destinada a absorber parte del incremento extraordinario en los costos de operación.

De acuerdo con los transportistas, esa medida permitiría evitar que el aumento del diésel y de los demás insumos termine reflejándose en el precio del pasaje.

En el documento sostienen que proteger el transporte público también implica proteger la economía de los hogares guatemaltecos, debido a que este constituye un servicio esencial para la movilidad cotidiana de trabajadores, estudiantes y otros sectores de la población.

Ante esa situación las cámaras hicieron un llamado al presidente Arévalo para atender la situación con prontitud y privilegiar el diálogo como mecanismo para encontrar soluciones.