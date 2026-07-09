Guatemala y México acordaron reforzar la seguridad fronteriza

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Los gobiernos de ambos países también discutieron sobre proyectos de desarrollo.

El Gobierno de Guatemala y el de México reafirmaron su compromiso de fortalecer la coordinación en materia de seguridad fronteriza y de impulsar proyectos conjuntos de infraestructura y cooperación para el desarrollo, como parte de la agenda bilateral entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México Roberto Velasco.

En dicha llamada ambos funcionarios abordaron temas prioritarios para la relación bilateral.

Según la Cancillería, el diálogo se desarrolló "en el marco de la sólida y dinámica relación entre Guatemala y México", y permitió ratificar el interés de ambos gobiernos por reforzar la coordinación en materia de seguridad a lo largo de la frontera común.

Los funcionarios de ambos países reiteraron la voluntad de mantener el diálogo y la coordinación institucional para avanzar en iniciativas que fortalezcan la integración y el desarrollo de la región fronteriza. (Foto: Minex / Soy502)

Además de la seguridad fronteriza, los funcionarios coincidieron en la importancia de promover proyectos conjuntos de infraestructura y de cooperación para el desarrollo, con el objetivo de generar beneficios directos para las comunidades ubicadas en ambos lados de la frontera.

De acuerdo con la información oficial, estas iniciativas buscan fortalecer la conectividad, facilitar el intercambio entre ambos países y contribuir al desarrollo económico y social de las poblaciones fronterizas.

La Cancillería destacó que Guatemala y México, unidos por su cercanía geográfica, los vínculos históricos y culturales, así como por una amplia agenda de cooperación, mantienen un trabajo técnico permanente para consolidar una frontera más segura, ordenada y próspera.

Las autoridades no detallaron si durante la conversación se abordaron proyectos específicos de infraestructura o nuevos acuerdos de cooperación.