Guatemala, México y Belice firman declaración para proteger la "Gran Selva Maya"

Belice, Guatemala y México firman declaración para proteger la "Gran Selva Maya" y fortalecer la cooperación biocultural.

Calakmul, una antigua ciudad maya, fue el escenario donde se reunieron los mandatarios de los tres países.

Este viernes 15 de agosto Belice, Guatemala y México firmaron una declaración para la "Protección de la Gran Selva Maya", reforzando su compromiso con la biodiversidad, el patrimonio histórico y la cooperación internacional.

El primer ministro de Belice Jhon Briceño destacó que este acuerdo demuestra que las fronteras no dividen a la región, sino que por el contrario, la unión de los tres países fortalece la protección no solo de la biodiversidad, sino también de la sabiduría ancestral de los pueblos que han habitado la Gran Selva Maya por siglos.

"Este acuerdo debe ser la semilla de una cooperación permanente para las generaciones venideras", expresó Briceño.

El presidente de Guatemala y la presidenta de México, unidos tras la firma del acuerdo para preservar la Gran Selva Maya. (Foto: SCSPGT/Soy502)

Por su parte el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo subrayó la importancia de la civilización maya y su legado, "visible en los textos escritos en piedra y en los testimonios de quienes viajaron largas distancias desde el centro de México".

"Los pueblos de Mesoamérica compartimos una raíz común y este territorio es un testimonio vivo de nuestra historia, que debemos recuperar, preservar y potenciar", afirmó Arévalo.

Por último, la presidenta de México Claudia Sheinbaum expresó su satisfacción por la firma de este acuerdo trilateral.

"Hoy nos unimos los tres países para declarar el corredor biocultural de la Gran Selva Maya, un paso histórico hacia un futuro sustentable. Este corredor no es solo un espacio natural, sino también un pulmón vital para el planeta y un vínculo profundo con nuestras culturas ancestrales", indicó la mandataria.

La Gran Selva Maya, que abarca más de 2.4 millones de hectáreas en México, Belice y Guatemala y es reconocida como la segunda selva tropical más grande del mundo después del Amazonas.

Durante la reunión, los tres países reafirmaron su compromiso con la protección de este invaluable recurso natural, en colaboración con organizaciones ambientales, la academia y la sociedad civil.

En Calakmul, Campeche, recibimos con gusto y fraternidad al primer ministro de Belice, @JohnBricenoBZE, y al presidente de Guatemala, @BArevalodeLeon, para un importante anuncio de cooperación trilateral. pic.twitter.com/49fBmKiTbs — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 15, 2025

El acuerdo implica un compromiso mutuo para preservar y proteger la biodiversidad, enfrentando conjuntamente las amenazas que pone en peligro este ecosistema. Junto con organizaciones internacionales, los tres países se encargarán de la gestión y conservación de este territorio, con medidas coordinadas y la participación de las comunidades locales.

Acuerdo histórico para la protección de la Gran Selva Maya. (Foto: SCSPGT/Soy502)

Además, el acuerdo abre la puerta para la segunda fase del proyecto, que tiene como objetivo generar bienestar para las comunidades locales a través de iniciativas de desarrollo sostenible, lo que permitirá proteger tanto la vida silvestre como el legado histórico de la región.

El Presidente @BArevalodeLeon arribó a Calakmul, México, donde sostendrá una reunión con la Presidenta de México, @Claudiashein y el Primer Ministro de Belice Jhon Briceño. pic.twitter.com/whkug1DEb5 — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) August 15, 2025

Este evento marca un hito en la cooperación regional y es un paso fundamental hacia la preservación de la Gran Selva Maya y el fortalecimiento de los lazos culturales y medioambientales entre Belice, Guatemala y México.