El guatemalteco que habría abusado de sus tres sobrinas

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El señalado huyó a Guatemala luego de que fuera denunciado tras presentarse la denuncia en su contra.

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la extradición de Domingo Sunun Rodríguez, un guatemalteco acusado de abusar de sus tres sobrinas.

Según documentos judiciales, el caso se remonta a septiembre de 2021, cuando agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD) acudieron a la vivienda de Sunun tras recibir reportes de que se habría aprovechado de sus familiares, quienes en ese entonces tenían 8, 10 y 12 años.

Al respecto, las tres menores declararon a otros parientes que el sospechoso abusó de ellas durante casi tres años y medio. Cuando se informó a las autoridades, Sunun empacó sus pertenencias y se dio a la fuga, por lo que los agentes no pudieron arrestarlo.

El señalado huyó a Guatemala tras presentarse la denuncia en su contra. (Foto: Jorge Senté)

El MNPD obtuvo órdenes de captura contra el guatemalteco por violación agravada y dos cargos de violación de menores. Sin embargo, los detectives determinaron que el hombre había huido a su país natal, así que se notificó al FBI.

La agencia federal consiguió una orden de arresto por fuga para evitar el enjuiciamiento y comenzó a colaborar con organismos internacionales. Gracias a ello, autoridad guatemaltecos arrestaron al prófugo en diciembre de 2025. En marzo de este año, se autorizó su extradición a EE. UU.

Sunun fue transportado al país norteamericano recientemente y posteriormente quedó bajo custodia de Tennessee para enfrentar cargos de abuso sexual infantil.

"Que esto sirva de advertencia a quienes buscan victimizar a nuestra juventud: no importa adónde huyan o dónde se escondan, las fuerzas del orden los encontrarán y los harán responsables de sus crímenes", declaró el agente especial del FBI a cargo, Terence G. Reilly.

*Con información de Departamento de Justicia