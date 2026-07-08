VIDEO: así intentaron robarse un picop en Pinares, San Cristóbal

El dueño del auto iba a retirarse del lugar cuando fue sorprendido por un hombre que le pidió la llave.
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Un intento de robo se registró la tarde del martes en Pinares de San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
El hecho fue captado por una cámara de seguridad ubicada en el sector.
Un picop estaba estacionado afuera de un local, cuando el dueño iba a retirarse se le acerca un hombre para pedirle la llave del auto.
De inmediato se acerca un cómplice y ambos se suben al picop; sin embargo, al ver que no logran arrancarlo corren hacia otro carro, donde ya los esperan, y huyen del lugar.
Mira aquí el video:
San Cristóbal ha sido escenario de constantes denuncias por robo de vehículos, lo que ha llevado a la comuna a fortalecer su red de monitoreo C4 para rastrear rutas de escape y coordinar capturas inmediatas.