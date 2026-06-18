Guatemalteco habría apuñalado a dos amigos cuando veían un partido de fútbol en EEUU

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Unos jóvenes bebían cervezas mientras miraban un partido de fútbol, el cual provocó una pelea en la que el guatemalteco apuñaló a sus amigos.

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Un migrante de origen guatemalteco fue detenido y acusado de apuñalar a dos personas durante una pelea que surgió por un partido de fútbol, en South Nashville.

El señalado, identificado como Óscar Romero, de 19 años, causó heridas en el pecho a una de las víctimas y lesiones en el brazo a otro de los afectados.

El incidente tuvo lugar el sábado pasado en un complejo de apartamentos, cuando un partido de futbol provocó desacuerdos entre un grupo de jóvenes que veía el encuentro en una vivienda. Según testigos, los jóvenes bebían cervezas cuando la convivencia se tornó tensa y comenzaron a discutir.

Agentes que llegaron a la escena encontraron a una de las víctimas en el lugar, mientras que la otra había sido trasladada a un centro asistencial. Uno de los hombres explicó que el guatemalteco se molestó y pateó las cervezas, lo que causó que el resto de personas le pidiera que se retirara.

El guatemalteco Óscar Romero atacó a sus amigos por una pelea mientras veían fútbol. (Foto ilustrativa: iStock)

Con cuchillo

Un testigo afirmó que Romero salió del apartamento y regresó con un cuchillo en las manos, atacando a dos de los amigos que se encontraban en el inmueble. Tras el ataque, el guatemalteco corrió para esconderse en el bosque, donde fue encontrado y arrestado.

Según oficiales del Departamento de Policía del Área Metropolitana de Nashville, Romero enfrenta varios cargos por agresión agravada con arma mortal y se le ha impuesto una fianza de $80 mil dólares. Las autoridades federales migratorias han quedado a cargo de la custodia de Romero.

*Con información de WSMV4