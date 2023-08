Guatemalteco sorprende a su novia con peculiar detalle (video)

-

El guatemalteco sorprendió a su novia en su cumpleaños con un curioso detalle que se hizo viral entre usuarios.

Recientemente, una usuaria en redes sociales compartió un video de una pareja de novios paseando por un centro comercial. Pero fue el atuendo del joven el que llamó la atención.

En el clip se observa cómo los enamorados caminan como si nada en el lugar, mientras él va vestido del personaje de la "Bestia" en el clásico de Disney "La bella y la bestia".

Y es que todo se trató de una sorpresa especial que el guatemalteco hizo a su novia por motivo de su cumpleaños. La joven reveló la historia que se viralizó en TikTok.

#novios #ciudadguatemala ♬ sonido original - abigail @glendita_macario Hace unos dias grabe esto en la Ciudad, no conocia a la pareja pero me gusto el detalle! Y luego me aparece la historia de @zoochiel23, vayan a ver la historia! Felicidades mi linda! (A pesar de que no la conozco) #glenditamacario

En un segundo video compartido por "Zoochiel Dubón", la novia del joven contó a sus seguidores lo que hubo detrás de la sorpresa viral.

"Mi novio es experto en las sorpresas, pero creí que a todos se les había olvidado mi cumpleaños hasta que llegó a recogerme a mi trabajo vestido de la Bestia, llevaba una corona para simular que yo era la Bella", inicia en el clip.

Durante el audiovisual, la joven cuenta la experiencia que tuvo con su novio en el centro comercial donde muchos se acercaron para pedirle una fotografía.

"Me encanta su locura y lo que soy cuando estoy con él. Hace unos días me dijo 'hay un restaurante famoso' pero eso fue todo... Hoy me trajo aquí, una fiesta sorpresa", continúa.

Finalmente, la joven contó que con ayuda de sus amigos le organizaron una fiesta sorpresa con temática del clásico de Disney. El video cuenta con más de 235 mil reproducciones.

"Sí, yo quería ser esa mujer", "Siempre espectadora", "Lloré al ver este video", "Qué bello", escribieron internautas.