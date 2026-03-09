Gatita viral se cuela en plena alfombra de procesión

Una gatita se hizo viral por un video donde fue captada al descansar en una alfombra procesional.
A través de Tik Tok el usuario Jozue Fotografía Sacra mostró el momento en el que encontró a una gatita tricolor descansó en una alfombra procesional.
La pequeña se sentó cerca de los colores parecidos a ella mimetizándose con la obra de arte en ofrenda al paso procesional.
El evento ocurrió en Jocotenango y a través de las redes causó ternura.
"Era parte del adorno", "hasta combina con la alfombra", "cuídenlo porque de ese colorno tengo", "es robable ese gatito", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.
MIRA: