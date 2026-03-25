Semana Santa en Guatemala: tradición, fe y reflexión compartida

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En Guatemala, la Semana Santa es una de las expresiones culturales, espirituales y sociales más profundas del país. Las calles se llenan de coloridas alfombras, procesiones solemnes, las mesas de platillos tradicionales y encuentros familiares que muestran siglos de tradición.

Más allá de la creencia o religión que se profese, las distintas comunidades que profesan una devoción coinciden en que es un tiempo de reflexión profunda sobre la fe, el sacrificio y la vida espiritual.

Es la oportunidad de practicar el amor, gozo, la paz, la paciencia. (Foto: Shutterstock)

Desde la perspectiva cristiana evangélica y católica, coinciden en el reconocimiento del sacrificio de Jesucristo, la necesidad del arrepentimiento, la conversión del corazón y la importancia de vivir la fe con autenticidad.

En un país donde la Semana Santa forma parte esencial de la identidad nacional, estas reflexiones invitan a reencontrarse con el sentido profundo de estos días: renovar la fe, fortalecer la familia y vivir valores como el amor, el perdón, la reconciliación y la esperanza, no solo durante una semana, sino a lo largo de todo el año.

Las comunidades en sus distintas expresiones se unen aún más. (Foto: Shutterstock)

Patrimonio Cultural

La Semana Santa en Guatemala es una de las tradiciones más importantes y espectaculares de América Latina, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2023.

Tradición en la mesa

Platos tradicionales como el pescado seco, curtidos, garbanzos en miel, molletes y tamalitos de viaje son característicos de esta época.

Vivir una vida de consagración constante, de devoción por Dios. (Foto: Shutterstock)

Muestra de amor

Desde la tradición católica, Alejandro Reyna Florido, de la Comunidad "Apóstoles Virgen de Guadalupe", explica que, aunque es común asociar estos días con procesiones y representaciones, el sentido esencial va más allá: "Es reflexionar, acompañar, vivir y celebrar junto al Señor la más grande muestra de su amor por la humanidad, haberse dado Él mismo para nuestra salvación".

Para la fe católica, el centro de esta conmemoración es el Domingo de Resurrección. Reyna subraya: " Es por la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo que somos invitados a participar de la vida eterna".

No obstante, recuerda que no hay resurrección sin antes pasar por la pasión y muerte de Cristo, lo que da sentido al jueves, viernes y sábado santo como momentos de institución, sacrificio, silencio y espera confiada.

Debido a su relevancia la Semana Santa fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Foto: Shutterstock)

Fe a lo largo del año

Desde la perspectiva cristiana evangélica, el Pastor José Méndez, de la Iglesia de Cristo Casa del Alfarero, señala que su comunidad respeta la celebración de la Semana Santa porque en ella "conmemoran las grandes acciones y los sacrificios de Dios para redimir a la humanidad". Sin embargo, explica que el énfasis principal está en la práctica constante de la fe a lo largo del año.

El Pastor afirma: "Nosotros recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con una de sus ordenanzas que es la Cena del Señor, eso nos permite reflexionar y examinarnos a nosotros mismos y así proceder a un arrepentimiento cada vez que participamos".

Para la comunidad evangélica, más que centrarse en días específicos, la invitación es permanente: "La palabra de Dios nos invita a vivir una vida de santidad todos los días de nuestra vida hasta que Cristo vuelva por su iglesia y no solamente en un período específico".