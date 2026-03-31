Task: un thriller policial que deja de lado el “quién” para enfocarse en el “por qué”

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Task: Unidad Especial, la mini serie de HBO max, se posiciona dentro del thriller contemporáneo con una propuesta que se aleja de los giros narrativos, apostando por algo más incómodo y, a la vez, más profundo: entender las razones humanas detrás del crimen.

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From the creator of Mare of Easttown.



The HBO Original Limited Series #Task is coming to Max in 2025. pic.twitter.com/OxvpLHuOe4 — hbo max fka (@StreamOnMax) November 12, 2024

Desde sus primeros episodios, queda claro que el interés no está en la persecución espectacular ni en la acción constante. El foco se sitúa en los personajes, en sus contradicciones y en la forma en que la institución policial interactúa con la sociedad que pretende proteger.

De qué trata Task: Unidad Especial

La historia sigue a una unidad conformada específicamente para investigar un solo caso. Un equipo reducido, integrado por cuatro agentes liderados por un protagonista interpretado por Mark Ruffalo (conocido globalmente por su papel como Hulk en el universo cinematográfico de Marvel), junto a tres agentes que complementan el grupo especial, provenientes de distintos departamentos policiales.

El caso asignado a la unidad es particularmente complejo, uno donde la evidencia no es suficiente, con datos sensibles, donde comprender la mente de los sospechosos resulta tan importante como reunir pruebas físicas.

El actor Tom Pelphrey interpreta al antagonista, Robbie Prendergrast. (Fuente: X)

La serie nos sitúa en un espacio donde la investigación se vuelve casi un ejercicio psicológico. El caso obliga al equipo a reconstruir contextos, relaciones y tensiones sociales que rodean el crimen. La pregunta central no es solo quién lo hizo, sino por qué.

Este enfoque convierte a Task en una historia donde cada episodio funciona como un estudio de carácter. El delito aparece como síntoma de problemas más amplios: desigualdad, aislamiento, venganza, presión social o traumas personales.

Personajes que cargan con su propio conflicto

Uno de los aciertos de la serie es que evita presentar a los investigadores como héroes infalibles. Los miembros de la unidad especial están tan marcados por sus propias historias como las personas que investigan, en particular su protagonista, quien dirige el grupo apoyándose en su intuición y experiencia, más que en un gran despliegue físico, como se acostumbra en la mayoría de series del género.

Mark Ruffalo fue nominado en los Golden Globe Awards en la categoría de Mejor Actor Principal en una Serie de Television (Drama) por su interpretación en Task: Unidad Especial. (Fuente: X)

Acá el desempeño de los agentes está más ligado a su estado mental, emocional y físico, no tanto al servicio de los caprichos del guion.

Cada integrante del equipo aporta una perspectiva distinta, pero la naturaleza del caso obliga a intentar analizar el comportamiento humano desde un enfoque psicológico, a la vez que, procuran reconciliar el trabajo con su vida personal.

Estas tensiones internas hacen que el caso no se sienta como un simple acertijo narrativo. Las decisiones que toma la unidad tienen consecuencias emocionales, éticas y sociales que afectan a todos los involucrados.

Emilia Jones interpreta a Maeve. (Fuente: X)

El crimen desde lo humano: entender antes que juzgar

Uno de los mayores aciertos de la serie es no reducir a quienes cometen los delitos a simples antagonistas. Task insiste en mostrar que detrás de cada crimen hay una historia previa, decisiones acumuladas y contextos que empujan a ciertos límites. Las historias de los antagonistas son tan profundas y complejas como las de los miembros del grupo, aportando capas narrativas a la serie.

Este enfoque aporta una dimensión incómoda pero necesaria, donde la línea entre víctima y victimario, en ciertos momentos, se vuelve más difusa de lo esperado. Dejando claro que, el crimen rara vez es un punto de inicio; casi siempre es una consecuencia.

La serie se desarrolla en los suburbios obreros de Filadelfia. (Fuente: X)

Un lenguaje cinematográfico que privilegia la observación

Más allá de la trama, la serie destaca por su tratamiento visual. El lenguaje cinematográfico evita el exceso de dramatismo típico del género y opta por una puesta en escena más mesurada.

La cámara suele permanecer puesta en los personajes, observando gestos, silencios y reacciones antes que grandes estallidos dramáticos. La iluminación y el diseño de producción refuerzan una atmósfera sobria que acompaña la naturaleza introspectiva del relato, más terrenal y próxima.

El resultado es un thriller que se construye desde la tensión psicológica. En muchas escenas, el peso narrativo recae en una conversación o en una mirada prolongada más que en la acción directa.

No sé ustedes, pero ahora entiendo más a Tom y queriendo saber qué pasará en el capítulo de HOY en HBO y @hbomaxlat. #Task Unidad Especial. pic.twitter.com/O8YOeEZt1B — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) September 22, 2025

Lo que funciona y lo que no tanto

Fortalezas

Un enfoque que prioriza la psicología del crimen sobre el espectáculo.

Personajes complejos que evolucionan con cada episodio.

Tramas que conectan el delito con dinámicas sociales más amplias.

Aspectos discutibles

Algunos episodios se centran tanto en la introspección que la resolución del caso queda en segundo plano.

La serie exige atención constante para seguir las capas psicológicas de la trama.

Más que una serie policial

Task: Unidad Especial plantea una idea que atraviesa toda la temporada: el crimen rara vez aparece de forma aislada. Surge de contextos sociales, de decisiones acumuladas y de fracturas personales, familiares y sociales, que muchas veces pasan desapercibidas.

En ese sentido, la serie se mueve entre la psicología y la sociología del delito. No se trata únicamente de capturar culpables, sino de entender cómo se construyen las circunstancias que los producen, conectando decisiones individuales con dinámicas colectivas que muchas veces permanecen ocultas.

El objetivo de la unidad especial es poner fin a una cadena de robos en casas de drogas. (Fuente: X)

¿Vale la pena ver Task: Unidad Especial?

En un panorama saturado de thrillers policiales que compiten por la espectacularidad, Task: Unidad Especial elige un camino diferente. La serie apuesta por la observación, el análisis y el desarrollo de personajes que cargan con sus propias contradicciones.

Para quienes disfrutan de los relatos que exploran la mente humana tanto como el misterio, esta serie ofrece algo más que un simple caso por resolver.

Aquí, la investigación abre una pregunta más grande sobre las personas que habitan ese mismo mundo. Porque en el fondo, la pregunta no es únicamente quién cruzó la línea, sino qué ocurrió antes para que esa línea dejara de existir.

Heading back to Delco.#Task has been renewed for Season 2. pic.twitter.com/HzO6bS5o7M — HBO Max (@hbomax) November 20, 2025

Dónde ver Task: Unidad Especial

La serie se estrenó en septiembre 2025 y cuenta con 7 episodios de una hora de duración cada uno, está disponible en HBO max. Dicha plataforma confirmó una segunda temporada aunque aún no hay fecha oficial de su estreno.