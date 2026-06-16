Guatemaltecos se emocionan con tráiler de "Shrek 5"

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Shrek, Fiona y Burro regresan en una nueva aventura con un sorpresivo tráiler anunciando "Shrek 5" que se puede apreciar en las redes oficiales, la noticia sorprende en Guatemala.

De manera oficial Universal lanzó el tráiler de "Shrek 5" en todos los idiomas y en español no podía pasar desapercibido.

Según se escucha en el adelanto Eugenio Derbez volverá a interpretar a Burro, uno de los personajes más queridos sin embargo, como mala noticia para los fans Alfonso Obregón ya no es la voz de Shrek y aún no se ha quien es el nuevo encargado de dar vida al personaje.

Desacuerdos y controversia con Alfonso Obregón

Según medios internacionales el actor de doblaje no estuvo de acuerdo con los estudios por salario y créditos a su trayectoria, además porque quería ser el director de su personaje. "Creo que ya no voy a ser Shrek", escribió el artista mexicano en sus redes sociales en febrero de 2026.

El actor pasó por un momento controversial tras ser encarcelado en 2024 tras la denuncia de una alumna por abuso, luego fue liberado y ha defendido su inocencia, alegando que las acusaciones en su contra son falsas.

A la versión estadounidense regresan Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz como Shrek, Burro y Fiona, sumándose Zendaya, el comediante de "Saturday Night Live" Marcello Hernandez y Skylar Gisondo ("Superman", "Little Fockers") para interpretar a los hijos de Shrek y Fiona: Felicia, Fergus y Farkle.

¿Cuál es la trama de Shrek 5?

Según el adelanto, Shrek y burro partirán al país "Más, más, mucho más lejano",

¿Cuándo llegará Shrek a los cines de Guatemala?

La película está prevista para el 30 de junio de 2027 en las salas de cine de Guatemala y del mundo.

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