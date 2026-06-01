Jayro Bustamante trabaja en nueva película "República Luminosa"

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Jayro Bustamante tiene nuevo proyecto cinematográfico en puerta: "República Luminosa", el nuevo thriller producido por RT Features.

"República Luminosa" es una adaptación de la novela homónima del escritor español Andrés Barba y estará a cargo del guatemalteco.

El proyecto será producido por RT Features, "Call Me By Your Name" (Llámame por tu nombre), "The Lighthouse" (El Faro) y "Ad Astra" (Hacia las estrellas).

Foto: Oficial.

La película explorará temas como el miedo, la infancia, el poder y los límites de la convivencia humana a través de un thriller psicológico y social.

Reconocimiento internacional

Bustamante reafirma su posición como una de las figuras más destacadas del cine latinoamericano contemporáneo, representando a Guatemala.

"Esta historia me atrapó desde el primer momento porque cuestiona nuestra relación con la infancia, el poder y los límites morales de la civilización. Será una experiencia cinematográfica intensa, incómoda y visualmente poderosa", expresó.

Foto: Oficial.

La trama

Esta es la historia de 32 niños salvajes que aparecen en un aislado pueblo isleño y comienzan a alterar violentamente la vida de la comunidad. Hablando un idioma desconocido y rechazando cualquier norma social, los menores provocan miedo, paranoia y tensión entre los habitantes.

La trama sigue a Daniel, un funcionario local obsesionado con descubrir el origen de los niños y restaurar el orden perdido. Su búsqueda lo llevará a descubrir una sociedad secreta en medio de la selva, donde los menores viven completamente alejados de los adultos, las leyes y las estructuras tradicionales.

El conflicto se intensifica cuando Daniel intenta recuperar a varios niños desaparecidos, incluida su propia hijastra, desencadenando una confrontación que pondrá en crisis sus convicciones sobre la autoridad, la civilización y la moral.

Foto: Jayro Bustamante.

Jayro Bustamante

Estrenó recientemente "Cordillera de Fuego " en diversos festivales latinoamericanos. Su ópera prima, "Ixcanul", obtuvo el Premio Alfred Bauer en la Berlinale y representó a Guatemala en los Premios Óscar.

"Temblores" participó en festivales como Berlín y San Sebastián y "La Llorona" alcanzó reconocimiento internacional tras su estreno en Venecia y su nominación al Globo de Oro.