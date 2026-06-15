Surgen imágenes de las armas localizadas durante allanamientos en Izabal

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Las operaciones de este caso se han realizado desde el pasado sábado 13 de junio, cuando dos agentes terminaron heridos en un enfrentamiento armado.

La Policía Nacional Civil informó sobre los resultados de una serie de allanamientos realizados en Morales, Izabal, en seguimiento de un enfrentamiento armado contra la PNC, el pasado sábado 13 de junio, del cual, dos agentes resultaron heridos y a cinco personas capturadas.

Se desarrollaron al menos 14 allanamientos en barrio San Antonio, dónde se incautaron armas de distintos calibres y una variedad de municiones, según el reporte oficial.

Tras realizar el conteo correspondiente, se determinó que en total se decomisó en armas: una escopeta, tres pistolas, un rifle y un revolver.

En cuanto a municiones, se localizaron 12 cargadores y 198 municiones. Además se localizó un chaleco antibalas, cinco radio comunicadores y un teléfono celular.

Los hallazgos serán de gran utilidad para fortalecer las investigaciones correspondientes.

En este operativo participaron fuerzas de seguridad de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), investigadores del Ministerio Público y el Ejército de Guatemala, junto a agentes del Grupo de Acción Rápida de la PNC (GAR) y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Los allanamientos se llevaron a cabo el pasado domingo 14 de junio. (Foto: Captura de video)

Huyeron

Al realizar los allanamientos correspondientes, no se localizó a ninguna persona dentro de los inmuebles.

Las autoridades indicaron que debieron huir para evitar su captura.