Hallazgo en zona 4: localizan un cuerpo envuelto en sábanas

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Por el momento, el cuerpo sin vida no ha sido identificado y se desconocen las causas del deceso.

Un macabro hallazgo se registró durante la madrugada de este viernes 24 de julio en la 7a. avenida y vía 3 de la zona 4 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Municipales indicaron que fueron alertados sobre un bulto sospechoso que se encontraba abandonado en la vía pública.

Al arribo de los socorristas, se constató que se trataba del cuerpo sin vida de una persona, el cual estaba envuelto en sábanas y bolsas plásticas. Además, el cadáver presentaba señales de violencia.

El cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas en plena vía pública de la zona 4. (Foto: CBM)

De inmediato se dio aviso a las autoridades correspondientes, por lo que la Policía Nacional Civil (PNC) acordonó el área, mientras peritos del Ministerio Público (MP) se encargaron de realizar las diligencias e investigaciones del crimen.

De momento se desconoce el género de la persona fallecida, por lo que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinará la identificación de la misma.