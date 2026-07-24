Eliminar impuestos y fiscalizar subsidio: las propuestas de diputados en el Congreso

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El debate en el Legislativo gira en torno a eliminar temporalmente impuestos, diseñar un nuevo subsidio o aplicar una medida focalizada.

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Las propuestas para contener el aumento en los precios de los combustibles que se han registrado en las últimas semanas comenzaron a dividir las posiciones dentro del Congreso de la República.

Mientras eso sucede, el Organismo Ejecutivo mantiene bajo reserva las medidas que anunciará este viernes 24 de julio para enfrentar una escalada que afecta a consumidores, transportistas y sectores productivos.

Suspensión de impuestos

Varios diputados plantean suspender temporalmente impuestos aplicados a las gasolinas y al diésel. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, considera que esa alternativa tendría un efecto limitado.

El legislador sostiene que cualquier respuesta debe ser focalizada, sostenible y respaldada por una propuesta técnica del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La diputada Nidia de León Torres, del bloque Nosotros, anunció una iniciativa de ley para suspender durante tres meses el impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados, además de conceder una exención al distribuidor.

Algunos bloques legislativos proponen suspender temporalmente impuestos aplicados a las gasolinas y al diésel. (Foto: Archivo / Soy502)

Según la congresista, la medida permitiría compensar el incremento sin recurrir a otro subsidio ni contratar deuda.

También argumentó que esos tributos deberían destinarse al mantenimiento y reparación de carreteras, pero aseguró que "ese objetivo no se cumple".

Felipe Alejos, de la bancada Todos, presentó una propuesta similar y cuestionó tanto el comportamiento de las distribuidoras como la supervisión del MEM y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Alejos sostuvo que los precios aumentaron inmediatamente después del inicio de las tensiones internacionales, pero no han disminuido con la misma rapidez cuando el petróleo registra bajas en el mercado internacional.

Su bancada propone eliminar temporalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles (IDP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a las gasolinas y al diésel.

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No obstante, Estrada, diputado del bloque Cabal, cuestionó la eficacia de esa ruta.

Explicó que una reducción del impuesto aplicado al diésel representaría aproximadamente Q1.30 por galón, una cifra que, según dijo, "puede ser absorbida rápidamente por una nueva variación de precios".

Para el presidente de la Comisión de Finanzas, eliminar impuestos puede resultar políticamente atractivo, pero no produciría un alivio suficiente. Señaló que el diésel incide directamente en la canasta básica y representa cerca de la mitad del consumo, por lo que las medidas deben ser más amplias y focalizadas.

Estrada indicó que, si la intervención fuera mayor, la alternativa tendría que acercarse a un nuevo subsidio.

El presidente de la Comisión de Finanzas Julio Héctor Estrada espera que el MEM presente una propuesta técnica para contener el incremento. (Foto: Archivo / Soy502)

Sin embargo, advirtió que antes debe evaluarse si las finanzas públicas pueden sostenerlo y cuál sería la fuente de los recursos.

Explicó que la Comisión de Finanzas solicitó al MEM que entregue en los próximos días un informe sobre las acciones que analiza para enfrentar el incremento y sus efectos en la economía.

El congresista aseguró que el Ministerio había ofrecido conformar un equipo de trabajo, pero hasta ahora no ha presentado una propuesta concreta.

Fiscalización y denuncias

Mientras unos diputados promueven quitar impuestos y otros esperan una respuesta técnica del Ejecutivo, la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) sostiene que antes de discutir otro subsidio debe fiscalizarse el apoyo anterior.

El diputado Orlando Blanco señaló que el Congreso aprobó Q2 mil millones para financiar el apoyo temporal durante mayo, junio y julio, pero cuestionó que los recursos fueran ejecutados "en menos de dos meses".

Según el legislador, el aumento en el consumo no justificaría la rapidez con la que se agotó el fondo y afirmó que el consumo pudo incrementarse entre 4% y 5%, pero rechazó que hubiera crecido más del 30%.

A partir de sus cálculos, aseguró que "entre Q500 millones y Q600 millones" pudieron haber sido desviados o utilizados irregularmente.

Por esos señalamientos, VOS presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el exministro Víctor Hugo Ventura; el actual titular del MEM, Erwin Barrios, quien entonces era viceministro, y el director de Hidrocarburos, Gerson de León.

Las acusaciones de VOS contrastan con la versión oficial del MEM que, mediante un comunicado, aseguró que el apoyo fue ejecutado conforme al Decreto 11-2026, la Ley Orgánica del Presupuesto y los controles establecidos.

La bancada VOS exige fiscalizar la ejecución del subsidio anterior antes de discutir un nuevo apoyo económico. (Foto: Archivo / Soy502)

El Ministerio afirmó que la ejecución tuvo fiscalización específica de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Diaco y la Contraloría General de Cuentas.

También aseguró que se garantizó la trazabilidad de los recursos y la correcta aplicación del beneficio al consumidor. El MEM rechazó los señalamientos que calificó de infundados y sostuvo que continuará entregando información a las entidades fiscalizadoras.

Sin embargo, el comunicado no respondió de forma detallada a los cálculos de VOS sobre el ritmo de ejecución ni a la estimación de recursos que, según la bancada, deben investigarse.

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En medio de las propuestas y acusaciones en el Legislativo, el Organismo Ejecutivo anunció que el presidente Bernardo Arévalo dará a conocer este viernes 24 de julio las medidas que adoptará para mitigar el aumento de los combustibles.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que el mandatario ofrecerá una conferencia de prensa a las 15 horas en el Palacio Nacional de la Cultura, no obstante, hasta ahora el Gobierno mantiene hermetismo y no ha revelado el contenido de la propuesta.

La Presidencia también indicó que todavía no existe una decisión oficial ni se ha enviado al Congreso una iniciativa para aprobar un nuevo subsidio.

Esa declaración ocurrió después de que Barrios informara que el Gobierno analiza la posibilidad de otorgar otro apoyo económico.