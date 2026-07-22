Hermano de Lamine Yamal es captado jugando con hijos de Cucurella (video)

Un video en el que el hermanito de Lamine Yamal aparece jugando futbol con los hijos de Marc Cucurella se hizo viral en redes sociales.
OTRAS NOTICIAS: ¡Pasó por el quirófano! Vinicius Jr. se hace viral al presumir nuevo rostro
El pequeño Keyne aparece en la cancha durante la celebración por la victoria de España ante Argentina, cuando el equipo español celebraba con el trofeo.
Mientras ellos festejaban con el cuerpo técnico y familiares, los niños recorrían la cancha.
El niño considerado como el "amuleto" de España llamó la atención por rodar el balón y mantenerlo para él, mientras otro de los pequeños, después de batallar por quitarle la pelota de las manos, cae pretendiendo estar lastimado.
En redes sociales se abrió debate acerca del comportamiento del hermano menor de Yamal, aunque muchos aseguran que los niños simplemente estaban jugando.
¿Quién es Keyne en España?
Keyne es el medio hermano por parte de madre (Sheila Ebana), de la estrella del fútbol español, Lamine Yamal, quien juega en el equipo FC Barcelona.
Actualmente tiene 3 años y se ha convertido en una sensación viral y en un "amuleto" para la Selección.