Los hermanos Brol conquistan oro histórico en Santo Domingo 2026

Guatemala celebra la medalla de oro de los hermanos Jean Pierre Brol, Hebert Brol y Enrique Brol en la prueba de foso por equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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Con una actuación magistral durante la segunda jornada del tiro con armas de caza, el equipo masculino integrado por los hermanos Brol, conquistó la medalla de oro en la prueba de foso de estas justas regionales.
Los experimentados tiradores firmaron una presentación perfecta al derribar un total de 320 platos, marca que no solo les aseguró el primer lugar de la competencia, sino que también estableció un nuevo récord histórico en Juegos Centroamericanos y del Caribe.
El dominio de la delegación guatemalteca fue absoluto. La medalla de plata quedó en manos del equipo anfitrión de República Dominicana, que sumó 303 platos, mientras que la presea de bronce fue para Venezuela con 299.
Con esta victoria, la dinastía Brol agranda su legado en el deporte de precisión y le otorga a Guatemala otra alegría en esta justa regional.