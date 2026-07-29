Así será la participación de Guatemala este miércoles en Santo Domingo 2026

Los atletas nacionales tratarán de seguir sumando medallas para Guatemala en las distintas categorías y ramas.
OTRAS NOTICIAS: Kevin Cordón conquista el oro en el bádminton de Santo Domingo 2026
Para este miércoles 29 de julio se tiene la competición de varios guatemaltecos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Estas son las categorías y horarios que tendrán los guatemaltecos este miércoles:
Voleibol de playa
Malecón deportivo
José Izaguirre-Edgar Maldonado GUA vs. Darron Oxford-Jonell Phillip GRN
Grupo A masculino
7:00 horas GTM
Voleibol de playa
Malecón deportivo
Abril flores-Susana Torres MEX vs. Paola Alvarado-Naomi Monney GUA
Grupo C femenino
12:00 horas GTM
Boliche
Sebelen Bowling Center
Sofía Olivares, Ana Bolaños, Ana Morales
Nathalie León, Claudia Barrios, Stefany Salazar
Modalidad tríos
7:00 horas GTM
Boliche
Sebelen Bowling Center
Diego Aguilar, Marvin León, Juan Olivares
Armando Batres José Marroquín, y Kevin Quinto
Modalidad tríos
12:30 horas GTM
Clavados
Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Karla Alburez y Mireya Bonilla
Plataforma de 3 metros preliminar
11:51 horas GTM
Ecuestres
Centro de Ecuestres Palmarejo
Lilian Melgar, Cecilia Duarte, Sarka Kolackova, Stefanie Brand
Adiestramiento
16:00 horas GTM
Ecuestres
Centro de Ecuestres Palmarejo
Oswaldo Méndez Kolácek
Adiestramiento
16:00 horas GTM
Balonmano
Pabellón de Balonmano
PUR vs. GUA
Grupo A femenino
13:00 horas GTM
Hockey sobre césped
Estadio de Hockey Sobre Céped
GUA vs. MEX
Grupo A masculino
10:00 horas GTM
Ráquetbol
Pabellón de Ráquetbol
Larissa Faeth CRC vs. Gabriela Martínez GUA
Semifinales singles femeninos
9:45 horas GTM
Ráquetbol
Pabellón de Ráquetbol
Christian Aldana-Juan José Salvatierra GUA vs. Sergio Acuña-Andrés Acuña CRC
Semifinales dobles masculinos
11:15 horas GTM
Ráquetbol
Pabellón de Ráquetbol
Gabriela Martínez-María Renée Rodríguez GUA vs. Alejandra Jiménez-María Cespedes DOM
Semifinales femeninas
12:00 horas GTM
Ráquetbol
Pabellón de Ráquetbol
María Renée Rodríguez-Christian Aldana GUA vs. Jessica Parrilla-Rodrigo Montoya MEX
Semifinales dobles mixtos
13:30 horas GTM
Remo
Presa del Rincón
Lesli González-Paolo Alonzo
Doble par mixto
5:30 horas GTM
Remo
Presa del Rincón
Edizon Guoz, Eduardo Canales, Paolo Alonzo y Maynor López
Cuatro sin timonel masculino
7:00 horas GTM
Remo
Presa del Rincón
Dulce Samayoa, Lesli González, Nicolle González, Fernanda Samayoa
Cuatro sin timonel femenino
8:00 horas GTM
Remo
Presa del Rincón
Noemy Bolvito, Edizon Guoz, Eduardo Canales, Dulce Samayoa, Lesli González, Nicolle González, Paolo Alonzo, Maynor López y Fernanda Samayoa
Ocho con timonel remo corto mixto
10:00 horas GTM
Tiro con armas de caza
Polígono El Higuero
Jean Pierre Brol, Hebert Brol, Enrique Brol
Foso individual y por equipos / clasificación día 2
7:00 horas GTM
Tiro con armas de caza
Polígono El Higuero
Adriana Ruano, Waleska Soto
Foso individual / clasificación día 2
7:00 horas GTM
Patinaje de velocidad
Academia Militar Batalla de las Carreras
Dalia Soberanis
One lap sprint semifinal
7:00 horas GTM
Patinaje de velocidad
Academia Militar Batalla de las Carreras
Faberson Bonilla y Allan López
One lap sprint semifinal
7:00 horas GTM
Natación
Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Belén Morales
100 m libres eliminatorias
7:00 horas GTM
Natación
Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Roberto Gossmann
100 m libres eliminatorias
7:00 horas GTM
Natación
Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Miguel Vásquez
100 m libres eliminatorias
7:00 horas GTM
Natación
Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Erick Gordillo
200 m mariposa eliminatorias
7:00 horas GTM
Natación
Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Erick Gordillo
400 m combinado eliminatoria
7:00 horas GTM
Natación
Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Stephanie Iannaccone
400 m combinado individual eliminatorias
7:00 horas GTM
Voleibol
Palacio de Voleibol Ricardo Arias
GUA vs. República Dominicana
Posiciones del 5º.-8º.
14:00 horas GTM
Tenis
Pabellón de Tenis Parque del Este
María Ramos, Deborah Domínguez, Gabriela Rivera, Andrea Weedon
Copa de Naciones femenina cuartos de final
8:00 horas GTM
Tenis
Pabellón de Tenis Parque del Este
Rafael Botrán, Sebastián Domínguez, Gabriel Porras, Kaeri Hernández
Copa de Naciones masculina cuartos de final
8:00 horas GTM
Softbol
Estadio de Softbol Juan Pablo Duarte
GUA vs CUB
Ronda de posiciones femenino
7:00 horas GTM
Ciclismo de pista
Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Nicolle Hacohen
Sprint eliminantoria
8:00 horas GTM
Ciclismo de pista
Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Dorian Monterroso
Omnium
8:20 horas GTM