Hermanos resultan heridos al estrellarse contra un poste

-

Tras un accidente de tránsito en la ruta al Atlántico dos hermanos resultaron heridos y trasladados a un centro asistencial.

El conductor de una motocicleta causó que el piloto de un camión se estrellara contra un poste del tendido eléctrico, percance ocurrido en el kilómetro 19 ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia.

Debido al fuerte impacto, tres hermanos resultaron heridos y atrapados dentro de la cabina del vehículo.

Según testigos, un motorista se cruzó en la vía del conductor del transporte de carga, haciendo que perdiera el control y se accidentara.

El motorista al ver el accidente aceleró la marcha y escapó del lugar, mientras que otros conductores alertaron a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar al lugar rescataron con vida a tres hermanos que aún se encontraban atrapados

Tres hermanos resultaron con heridas tras intentar esquivar a un motorista. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Los heridos fueron trasladados a la Emergencia del Hospital San Juan de Dios, donde fueron identificados como: Ronaldo, Alex y Juan de apellido Tiun.

Según las primeras declaraciones de las víctimas se dirigían al mercado La Terminal cuando se registró el incidente vial.

Agentes de Provial y de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar e iniciaron las investigaciones, con el fin de dar con el motorista involucrado en el accidente.