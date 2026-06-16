La hipótesis del choque de los helicópteros en Brasil donde murió Oliver Tree

Autoridades investigan el accidente donde murió Oliver Tree y Gaspi, entre otras personalidades de las redes sociales y aseguran que ya hay una hipótesis de lo que ocurrió.
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El choque dejó un saldo de 6 muertos, muchos afirman que los pilotos involucrados eran experimentados y que es muy raro lo ocurrido.
El incidente ocurrió a las 8:59 en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, cerca de Avenida das Américas, la principal vía que une a todos los barrios de Río de Janeiro.
Una de las aeronaves cayó en un concesionario de autos eléctricos y explotó mientras el otro cayó.
La teoría
Se dice que uno de los medios de transporte podría haber operado de manera irregular, aunque no se ha dicho si era el helicóptero que transportaba a los famosos.
Según la investigación, Oswaldo de Luca Filho, dueño de la aeronave con matrícula PP-MAC ya había sido multado por negarse a entregar documentación y registros contables.
Por ahora el suceso sigue en investigación a la espera de los resultados.