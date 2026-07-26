Hombre se hizo pasar por integrante de Los Zetas para intimidar y abusar a una menor

El hombre también robó las pertenecías de su víctima luego de abusar de ella.
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Pablo "N", alias "Piocha", fue arrestado por el delito de violación con agravación de la pena y robo agravado según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Su captura se realizó, en la zona 3 de Quetzaltenango, ejecutando una orden girada desde el 27 de febrero del 2013.
El hombre permanecía prófugo hasta que fue localizado por las autoridades para solventar el crimen contra la menor de edad.
Fingía pertenecer a Los Zetas
El crimen ocurrió en septiembre del 2012, cuando una adolescente de 16 años fue victima de abuso sexual por parte de Pablo "N".
Según la PNC, la menor iba acompañada junto a otro adolescente cuando ambos fueron interceptados por el acusado.
Por medio de amenazas de muerte y al afirmar que pertenecía al grupo de narcotraficantes "Los Zetas", el hombre habría conducido a las víctimas hacia un lugar apartado.
Fue en ese momento cuando cometió el abuso contra la adolescente.
Además, les habría robado dinero en efectivo y un teléfono celular.
La investigación de las autoridades arroja que el capturado integra una banda que utiliza el nombre de "Los Zetas" para generar temor y cometer hechos ilícitos.