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El hombre que fue hallado sin vida dentro de un vehículo abandonado

  • Por Jessica González
09 de julio de 2026, 08:08
El carro abandonado en la zona alertó a los vecinos. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

El carro abandonado en la zona alertó a los vecinos. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

La víctima, de 32 años, acababa de regresar de los Estados Unidos.

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Un auto abandonado en la aldea Cacahuito, municipio de Taxisco, Santa Rosa, alarmó a los vecinos del sector.

Las autoridades fueron alertadas y al llegar a lugar, localizaron un cuerpo dentro del vehículo, el cual presentaba varios impactos de bala. 

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que el cuerpo pertenecía a un hombre que ya no contaba con signos vitales. 

La víctima fue identificada como Sandrec Cabrera Chávez, de 32 años.

El cuerpo fue localizado dentro del vehículo. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
El cuerpo fue localizado dentro del vehículo. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

De acuerdo a información preliminar, Cabrera Chávez llevaba poco tiempo de haber regresado de los Estados Unidos. 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se hicieron presentes para procesar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes. 

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