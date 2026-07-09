El hombre que fue hallado sin vida dentro de un vehículo abandonado

La víctima, de 32 años, acababa de regresar de los Estados Unidos.
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Un auto abandonado en la aldea Cacahuito, municipio de Taxisco, Santa Rosa, alarmó a los vecinos del sector.
Las autoridades fueron alertadas y al llegar a lugar, localizaron un cuerpo dentro del vehículo, el cual presentaba varios impactos de bala.
Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que el cuerpo pertenecía a un hombre que ya no contaba con signos vitales.
La víctima fue identificada como Sandrec Cabrera Chávez, de 32 años.
De acuerdo a información preliminar, Cabrera Chávez llevaba poco tiempo de haber regresado de los Estados Unidos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) se hicieron presentes para procesar la escena e iniciar con las investigaciones correspondientes.