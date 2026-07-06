El hombre que murió frente a su vivienda en la zona 10 de Mixco

La víctima, de aproximadamente 70 años, no presentaba señales de violencia.
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El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este lunes 6 de julio frente al portón de su vivienda, ubicada en un sector de la colonia Los Planes, zona 10 de Mixco.
Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y tras una verificaron de los signos vitales, confirmaron que la persona ya había fallecido.
El cuerpo no presentaba señales de violencia, por lo que la muerte podría deberse a causas naturales; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes lo determinen.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área mientras el Ministerio Público (MP) realizó las diligencias para el levantamiento del cuerpo.