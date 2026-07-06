Carros y motos destruidas tras accidente múltiple en Carretera a El Salvador

Agentes de Provial y de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar para regular el paso y realizar las diligencias correspondientes.
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Una múltiple colisión de vehículos sucedió durante la mañana de este lunes 6 de julio en Carretera a El Salvador, en jurisdicción de Villa Canales, donde según un video de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), al menos cuatro vehículos se vieron involucrados.
El percance vehicular ocurrió en el kilómetro 36 de la ruta a El Salvador. Agentes de Provial y de Tránsito de la Policía Nacional Civil regulan el paso en el lugar y realizar las diligencias correspondientes.
Cierre de carriles
Asimismo, las autoridades informaron que los dos carriles izquierdos, de ambas vías, están inhabilitados mientras continúan los protocolos de rigor y se retiran los obstáculos.
Provial compartió un video en redes sociales donde puede observarse que dos vehículos están destruidos en el área, así como dos motocicletas.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución y seguir las instrucciones de los agentes.