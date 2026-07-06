Carros y motos destruidas tras accidente múltiple en Carretera a El Salvador

Brigadas de Provial atienden una múltiple colisión en el km. 36 de la ruta a El Salvador CA-1 Oriente, jurisdicción de Villa Canales, Guatemala.



⚠️ Se reportan únicamente daños materiales.

El incidente obstruye ambos carriles izquierdos.



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