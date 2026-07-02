Localizan cuerpo humano dentro de un costal en Mixco (video)

Vecinos de la zona 1 de Mixco alertaron a los socorristas tras el aterrador hallazgo.
OTRAS NOTICIAS: Ayuda para Nidia, la joven que fue arrastrada por conductor ebrio en zona 18
Un impactante hallazgo fue reportado por vecinos de la 1a. calle y 25 avenida, zona 1 de Mixco.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar, constataron que se trata de un cuerpo humano, el cual está dentro de un costal, sobre la calle.
Según los socorristas, hasta ahora se desconoce el género y la identidad de la víctima.
Autoridades ya están en el lugar para realizar los trámites correspondientes.