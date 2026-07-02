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Localizan cuerpo humano dentro de un costal en Mixco (video)

  • Por Jessica González
02 de julio de 2026, 12:25
Bomberos Voluntarios ya están en el lugar. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Bomberos Voluntarios ya están en el lugar. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Vecinos de la zona 1 de Mixco alertaron a los socorristas tras el aterrador hallazgo.

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Un impactante hallazgo fue reportado por vecinos de la 1a. calle y 25 avenida, zona 1 de Mixco.

Bomberos Voluntarios fueron alertados y al llegar al lugar, constataron que se trata de un cuerpo humano, el cual está dentro de un costal, sobre la calle. 

Según los socorristas, hasta ahora se desconoce el género y la identidad de la víctima. 

Autoridades ya están en el lugar para realizar los trámites correspondientes. 

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