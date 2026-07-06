¡Iba en una moto robada! Quiso evadir el alto pero terminó capturado

-

El joven intentó evadir el alto escondiéndose atrás de un auto, lo que dio inicio a una persecución.

Jonathan Aníbal Ortíz, de 18 años, fue capturado por agentes del grupo Grill de la Policía Nacional Civil (PNC) en la 22 calle y 31 avenida de la zona 7, porque supuestamente se negó a obedecer el alto que le marcaron los agentes en un operativo policial.

Jonathan Aníbal Ortíz es ingresado a la Torre de Tribunales. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Todo empezó cuando agentes realizaban recorridos de vigilancia y observaron al conductor que bajó la velocidad antes de llegar al punto donde ellos se encontraban, intentando evadirlos ocultándose con otro carro, pero los agentes le marcaron el alto y no obedeció, dando inicio a la persecución.

Al ser copado, verificaron la solvencia de la moto, pero esta tenía el número de motor borrado, por lo que por medio del chasis pudieron determinar que le correspondía el número de placa M-493 JCK, a la que en el sistema de solvencias le aparece reporte de haber sido robada el 9 de mayo en el anillo Periférico y 24 calle de la zona 11.

La motocicleta fue consignada. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Al ser interrogado sobre la forma en que obtuvo el vehículo, se negó a brindar información.

Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la PNC, manifestó: "El seguimiento ha quedado a cargo de investigadores de la unidad de delitos contra la vida que verificarán si el ahora detenido es parte de una estructura criminal dedicada al robo de este tipo de vehículos".