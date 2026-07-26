Identifican a víctimas mortales del ataque armado en Boca del Monte

Las víctimas fueron atacadas con múltiples disparos.
EN CONTEXTO: Surgen imágenes del ataque armado en Boca del Monte (video)
La Policía Nacional Civil (PNC) reveló la identidad de las víctimas de un ataque armado registrado en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de la Boca del Monte, Villa Canales.
De acuerdo con información de la PNC, las víctimas se encontraban reunidas dentro de una vivienda celebrando un cumpleaños. En ese momento, la puerta del inmueble permanecía abierta y, mientras se quemaban cohetes, sujetos desconocidos aprovecharon para iniciar el ataque armado y confundir el sonido.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Lester Joel García, de 23 años
- Kevin Antonio Bol, de 18 años
- Boris Israel Tello Reyes , de 29 años
- Samuel Isai Ramos Monterroso, de 17 años
- José Antonio Juárez Orellana, de 20 años
- María Eugenia Reyes Morales, de 59 años
Además, Verónica Maribel Velázquez Linares, de 34 años y Francisco Tello Loarca, de 62 años, resultaron gravemente heridos por lo que fueron trasladados a un hospital por Bomberos Municipales.
Autoridades dieron a conocer que los atacantes se movilizaban en una camioneta tipo agrícola y dispararon desenfrenadamente contra las víctimas.