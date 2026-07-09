Identifican a víctimas de masacre ocurrida este miércoles en Escuintla

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Un intento de asalto habría provocado la balacera que dejó cuatro fallecidos, entre ellos dos jóvenes.

Una masacre dejó como saldo dos hombres y dos mujeres sin vida este miércoles, en una carretera de terracería que conduce hacia la aldea Las Delicias, en La Democracia, Escuintla.

Las víctimas se transportaban en un picop cuando fueron emboscadas por hombres armados que dispararon en múltiples ocasiones hasta quitarles las vida.

Los fallecidos fueron identificados de la siguiente manera:

Adán Alberto Sánchez , de 42 años.

, de 42 años. ​ María Elvira Pacan Mayorga , de 59.

, de 59. ​ Erika Meliza Girón Sandoval , de 19.

, de 19. Jonathan Alexander López Chávez, de 18.

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la morgue del Inacif. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Hipótesis

​La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el ataque se derivó de un intento de asalto, ya que la familia transportaba una considerable suma de dinero en efectivo.

Sujetos armados a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo en el tramo solitario y, con el fin de detener la marcha para robarles, abrieron fuego contra el picop.

López Chávez viajaba en la palangana del vehículo y le habría pedido transporte gratuito para llegar a su destino a las otras víctimas, pero también fue atacado a balazos.

​Bomberos Municipales Departamentales le brindaron asistencia a una menor de 2 años que resultó ilesa y que fue identificada como: Alanis Valentina.

Las autoridades investigan el múltiple crimen ocurrido esta tarde. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

*Con información de Romario Aguilar / Nuestro Diario