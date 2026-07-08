Masacre en Escuintla: Balacera deja dos hombres y dos mujeres sin vida

Las víctimas viajaban en un picop cuando fueron atacadas a balazos por hombres armados. En el hecho, una niña resultó ilesa.
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Dos hombres y dos mujeres fueron asesinados durante un ataque armado en el interior de la finca Cabanu, ubicada a unos 18 kilómetros del casco urbano de La Democracia, Escuintla.
Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), un hombre y una mujer quedaron sin vida en la cabina de un picop, mientras que las otras dos víctimas fueron localizadas cerca del vehículo.
Al parecer, la pareja que viajaba en la palangana intentó escapar de los atacantes, pero fue alcanzada por las balas.
Además, en la cabina del vehículo se localizó a una menor de aproximadamente 2 años quien resultó ilesa del hecho de violencia, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
Según testigos, varios hombres armados salieron de una zona boscosa, interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas sin mediar palabra.
En la escena quedaron varios casquillos de arma de fuego, los cuales fueron embalados como evidencia por técnicos del Ministerio Público (MP) y detectives de la PNC para investigar la masacre.