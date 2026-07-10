Desaparecen tres personas tras ser arrastradas por correntada en Alta Verapaz

- Tres hombres se encuentran desaparecidos luego de que un río crecido por las lluvias los arrastrara. OTRAS NOTICIAS: Capturan a presuntas responsables del secuestro de una mujer que fue hallada sin vida Las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en Alta Verapaz han provocado que tres hombres fueran arrastrados por la corriente de un río crecido en la aldea Chimoxan, en el municipio de Santa María Cahabón. Bomberos Municipales Departamentales, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y comunitarios han realizado las labores de búsqueda y localización de las víctimas, pero de momento no han sido halladas. Los socorristas realizaron las labores de búsqueda de las víctimas este jueves, pero de momento no han sido halladas. (Foto: Asonbomd) De acuerdo con los socorristas, el río desemboca en una cueva, lo que ha dificultado las labores de búsqueda; además, las condiciones climáticas han provocado que se suspenda el rastreo. Este viernes se reanudarán las labores de búsqueda de estos hombres que cayeron en la correntada por causas que se desconocen. Las labores de búsqueda y localización serán retomadas este viernes. (Foto: Asonbomd)