Inguat se pronuncia por video de turistas afectados por erupción del volcán de Fuego

Luego que un grupo de turistas se expusiera al subir el volcán de Fuego en plena erupción, las autoridades hacen un llamado a la reflexión.
EN CONTEXTO: Turistas huyen de caída de lava en el volcán de Fuego (video)
Un video publicado en redes sociales sobre un grupo de turistas que subió el volcán de Fuego mientras caían rocas y lava, causó indignación y preocupación.
Las imágenes mostraron cómo los turistas tuvieron que correr para escapar del peligro.
Ante esta situación, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) se ha pronunciado para alertar y hacer conciencia sobre lo que conlleva este tipo de acciones.
"Insistir en subir el volcán de Fuego es una irresponsabilidad. Lo hemos advertido hasta el cansancio. El volcán de Fuego es una zona de alto riesgo", expresó Harris Whitbeck, director del Inguat.
También reiteró que muchas personas que buscan vivir una experiencia intensa o tomarse "selfies" arriesgan su vida y la de quienes atienden la emergencia.
"No subamos los volcanes que tienen prohibición. No pongamos en peligro nuestras vidas ni la vida de los socorristas".
El director hace un llamado a turistas, guías de turismo, operadores y agencias de viajes para "respetar las restricciones establecidas por las autoridades competentes".