Inician reparaciones del puente de ingreso a la Isla de Flores, Petén

La Municipalidad de Flores, Petén, dio a conocer sobre las acciones que se han tomado desde los primeros daños estructurales en el relleno del puente de ingreso a la Isla de Flores.

Por ahora, se conoce que se han puesto en marcha las reparaciones correspondientes de este tramo bajo una coordinación interinstitucional de emergencia.

Las autoridades indicaron que se busca trabajar de forma rápida y eficiente para retomar la conectividad vial entre Santa Elena y la Ciudad Isla de Flores.

Mientras tanto, la Municipalidad establece las siguientes disposiciones:

Asimismo, la municipalidad indicó que ante cualquier avance relacionado con este importante acceso, informará a la población.

Personal de las instituciones competentes se encuentran en el lugar para realizar las reparaciones del puente. (Foto: Municipalidad de Flores, Petén)