Inician reparaciones del puente de ingreso a la Isla de Flores, Petén

Tras los primeros daños estructurales en el puente, varias instituciones iniciaron labores para poder reparar el tramo afectado.
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La Municipalidad de Flores, Petén, dio a conocer sobre las acciones que se han tomado desde los primeros daños estructurales en el relleno del puente de ingreso a la Isla de Flores.
Por ahora, se conoce que se han puesto en marcha las reparaciones correspondientes de este tramo bajo una coordinación interinstitucional de emergencia.
Las autoridades indicaron que se busca trabajar de forma rápida y eficiente para retomar la conectividad vial entre Santa Elena y la Ciudad Isla de Flores.
Mientras tanto, la Municipalidad establece las siguientes disposiciones:
- El ingreso peatonal permanece plenamente autorizado con su debida precaución.
- Como alternativa de movilidad segura para el público en general, se recomienda el uso del transporte acuático.
- Se permitirá el acceso exclusivo de vehículos de emergencia y de personal médico debidamente identificado que se encuentre brindando servicios de salud.
- Se permite el ingreso vehículos de los residentes de la Isla de Flores, previamente autorizados que cuenten con su respectivo marbete, solicitándoles evitar la circulación innecesario, para las viviendas que tengan más de un vehículo, se sugiere utilizar un único vehículo por seguridad.
- El tránsito vehicular de los residentes de la isla sufrirá restricciones parciales de forma temporal mientras la maquinaria pesada se encuentre operando, una medida indispensable para que las maniobras se realicen de forma segura.
Asimismo, la municipalidad indicó que ante cualquier avance relacionado con este importante acceso, informará a la población.