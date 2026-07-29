Intentan secuestrar a Karely Ruiz, así se encuentra

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Karely Ruiz habría pasado un evento de violencia al ser víctima de un intento de secuestro en su propia casa.

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Los noticieros mexicanos informaron desde horas de la mañana el 29 de julio que sujetos ingresaron a su vivienda con el fin de raptarla, aúnque se desconocen los detalles del hecho.

Karely Ruiz estaría siendo entrevistada por las autoridades. Foto: Karely Ruiz.

Desde las afueras de la vivienda de la generadora de contenido se aprecian varias patrullas, por el momento el hecho está en investigación.

El evento ocurrió en la colonia "Las Puentes", municipio de San Nicolas de los Garza, Nuevo León, dentro de la vivienda de la familia donde Karely, su pareja de origen colombiano y su bebé se encontraban.

Al parecer ingresaron a las 4:00 a. m. y se llevaron joyas, dinero y habrían intentado llevarse a la famosa. Los hombres encapuchados portaban armas de fuego y estaban encapuchados. Las autoridades investigan si es un ataque por venganza, si se trata de un robo o si querían pedir una recompensa por ella.

Otros detalles se darán próximamente.

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