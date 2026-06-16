Capturan a dos hombres por asalto en zona 14 de Guatemala

Los delincuentes portaban un de arma de juguete con la que habrían intimidado a una persona para robarle.
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Dos presuntos asaltantes a bordo de una motocicleta, fueron capturados por agentes de la comisaría 13 en la zona 14 capitalina, luego que intentaran despojar de sus pertenencias a una persona en la 2a calle y 10 avenida.
Los ahora capturados habrían amenazado a un conductor para que les entregara sus pertenencias. El afectado huyó del lugar y logró llegar a un punto donde está activo el Plan Semáforo Seguro de la PNC y los alertó para lograr la captura de los delincuentes.
Según los primeros datos, agentes privados daban seguimiento por medio del sistema de cámaras instaladas en el sector.
Los detenidos fueron identificados como José "N", de 25 años y Adonis "N", de 36 años, quien es originario de Nicaragua. Además, se les incautó un arma de juguete, una bolsa con marihuana, dos "colmillos" con cocaína y una motocicleta.
Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia y quedaron en espera de esclarecer su situación penal.