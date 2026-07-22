Casemiro jugará con Messi: El Inter Miami confirma el fichaje del brasileño

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El Inter Miami anunció este miércoles el fichaje del veterano mediocampista brasileño Casemiro, quien iniciará una nueva etapa en la MLS tras quedar como agente libre luego de su salida del Manchester United.

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El internacional brasileño, de 34 años, firmó contrato por el resto de la temporada 2026 y la campaña reducida de 2027 para ayudar a las garzas de Lionel Messi en busca de nuevos títulos, con opción de extender el vínculo por dos años más, informó el club en un comunicado.

"Casemiro es un ganador que ha logrado muchísimo en el futbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar", señaló David Beckham, copropietario del club.

One look was never going to be enough. Welcome, @Casemiro. pic.twitter.com/Kqn7JXVOZd — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

Compartirá vestuario con la "Pulga"

Casemiro compartirá vestuario con Lionel Messi después de haber sido uno de sus grandes rivales en la liga española, cuando defendía la camiseta del Real Madrid frente al argentino, entonces figura del Barcelona.

"El proyecto que el club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí", comentó el brasileño, ganador de cinco títulos de la Liga de Campeones con el cuadro merengue.

Straight from our very own @Casemiro pic.twitter.com/stHryg8aLC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

MLS investiga el fichaje

La llegada del brasileño se venía manejando desde hacía varias semanas y se suma a otros fichajes de renombre en la liga norteamericana, como los de Robert Lewandowski, con el Chicago Fire, y Antoine Griezmann, con el Orlando City.

No obstante, el anuncio coincidió con un comunicado de la MLS en el que informó sobre la apertura de una investigación contra el Inter Miami por presunta "manipulación".

The signing is official. Now in his own words. pic.twitter.com/2bmLdR5o8I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

"La liga está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami CF. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice", indicó el organismo.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el caso. La investigación se produce pese a que el conjunto de Florida alcanzó un acuerdo con el LA Galaxy, equipo que tenía la prioridad dentro de la MLS para negociar con Casemiro.

*Con información de AFP