Israel y y terroristas de Hezbolá acuerdan un alto al fuego en Líbano

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Horas antes de que se anunciara la tregua entre Israel y los terroristas de Hezbolá, Israel había anunciado un ataque contra Líbano. Sin embargo, rectificaron y anunciaron un cese al fuego.

Israel y Hezbolá pactaron este viernes 19 de junio un alto al fuego, según un funcionario estadounidense, después de que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El llamado memorando de entendimiento prevé un alto el fuego "en todos los frentes, incluido Líbano", una condición en la que había insistido Teherán, aliado del movimiento islamista libanés Hezbolá, para poner fin al conflicto.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tenían previsto iniciar una nueva fase de negociaciones este viernes en Suiza, pero el encuentro se suspendió en medio de las hostilidades en Líbano.

Horas después, un funcionario estadounidense dijo a la AFP que Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores estadounidenses tras mantener conversaciones con Israel e Irán.

Un diplomático del Golfo, que pidió el anonimato, confirmó la tregua.

"Todo Líbano debe arder"

El anuncio llegó horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera que Israel "hará pagar un precio muy alto" a Hezbolá por la muerte de sus militares.

También prometió que sus fuerzas permanecerán "el tiempo necesario" en el sur de Líbano, donde realizaron su mayor incursión terrestre en décadas.

"Todo Líbano debe arder", lanzó por su parte el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, lo que llevó al canciller iraní Abás Araqchi a acusar al Estado hebreo de querer "la guerra permanente".

Navíos pasan por Ormuz

Entre tanto, el tráfico se reanudó en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio mundial de hidrocarburos: 25 navíos comerciales lo atravesaron el jueves, un volumen inédito desde mediados de abril y cinco veces superior a la media de los diez primeros días de junio, según datos de la plataforma de seguimiento marítimo AXSMarine.

Desde que empezó la guerra, Teherán cerró de facto el estrecho, a lo que Estados Unidos respondió bloqueando los puertos iraníes.

La autoridad marítima iraní encargada del estrecho de Ormuz indicó este viernes que los barcos que deseen pasar por el estrecho tendrán que solicitarlo con "48 horas de antelación".

Según los términos del protocolo de acuerdo, "no se cobrará" nada "durante un periodo de 60 días", indicó por su parte la televisión estatal iraní, citando un comunicado del Consejo Superior de Seguridad Nacional.

Los precios del petróleo dejaron de bajar este viernes, tras las pronunciadas caídas que siguieron al anuncio del acuerdo marco, con el barril de Brent del mar del Norte, referencia en el mercado internacional, rondando los 80 dólares.