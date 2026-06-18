Líder supremo de Irán aprueba acuerdo mientras EE. UU. levanta bloqueo naval

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Por medio de un comunicado escrito, el ayatolá Mojtaba Jamenei dijo que había aprobado el acuerdo a pesar de tener una "opinión diferente".

EN CONTEXTO: Trump firma acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijo este jueves que aprobó con reserva un acuerdo firmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras Estados Unidos levantaba el bloqueo de los puertos iraníes.

La firma del acuerdo por parte de Trump y del presidente iraní Masud Pezeshkian puso en marcha un periodo de 60 días de conversaciones sobre cuestiones más amplias entre los dos enemigos, incluido el programa nuclear iraní.

Pero hay incertidumbre sobre los siguientes pasos, y sigue sin estar claro si las dos partes, que no mantienen relaciones diplomáticas desde la revolución islámica de 1979, celebrarán el viernes en Suiza la ceremonia de firma y las conversaciones previamente anunciadas.

Los precios del petróleo se desplomaron tras la rúbrica del acuerdo, aunque la actividad seguía siendo limitada en el estrecho de Ormuz, el estratégico cuello de botella para los envíos de energía que Irán bloqueó durante el conflicto y que, según el acuerdo, debería reabrirse de inmediato.

Mojtaba Jamenei, que se convirtió en líder supremo después de que su padre y antiguo gobernante de Irán, Ali Jamenei, muriera en un ataque aéreo el primer día de la guerra, el 28 de febrero, dijo en un comunicado escrito que había aprobado el acuerdo a pesar de tener una "opinión diferente", sin dar más detalles.

"Pero di mi autorización debido al compromiso" asumido por funcionarios, entre ellos Pezeshkian, de "proteger los derechos de la nación iraní". En el futuro se celebrarán "negociaciones cara a cara" con Estados Unidos, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo", añadió.

The full text of the message of Imam Sayyid Mojtaba Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, addressing the Iranian nation regarding the Memorandum of Understanding between the presidents of Iran and America, June 18, 2026 pic.twitter.com/9nSD2NfkVe — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 18, 2026

Fin al bloqueo

Al mismo tiempo, Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval de los puertos iraníes impuesto durante la guerra.

El tráfico seguía siendo escaso en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía para las exportaciones de hidrocarburos que Irán cerró durante el conflicto.

Además, allana el camino para un período de 60 días de negociaciones en detalle sobre la dilución del uranio enriquecido de la república islámica.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que espera viajar a Suiza durante el fin de semana para negociaciones técnicas, aunque advirtió que los planes podrían cambiar. En Irán, la agencia Tasnim afirmó que "nada está confirmado" respecto al viaje de la delegación iraní.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

*Con información de AFP