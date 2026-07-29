Italia confía en Mancini y Ranieri para poner fin a crisis futbolística

Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), anunció este martes el regreso de Roberto Mancini como seleccionador mayor y la llegada de Claudio Ranieri como director técnico (cargo administrativo).
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Con estos dos nombramientos, la FIGC espera poner fin a la crisis que atraviesa la Nazionale, que se ha quedado sin clasificar a los últimos tres Mundiales.
Paolo Maldini, quien fue nombrado técnico de la Federación el 11 de julio junto a su asistente brasileño Leonardo, trató primero de conseguir un golpe de efecto tanteando al español Pep Guardiola.
Sin embargo, tras la negativa de Guardiola, apostaron por Andrea Pirlo. Su llegada parecía inminente, pero el legendario exmediocampista fue ampliamente criticado por un contrato publicitario con una empresa rusa de apuestas deportivas y por su pobre bagaje como entrenador.
Los siguientes nombres en la lista eran los de Antonio Conte y Roberto Mancini, ambos con experiencia en el banquillo de la Nazionale, pero no deseados por Maldini.
El choque por la elección de seleccionador entre Malagò y Maldini llevó a este último a presentar su renuncia tras menos de 20 días en el cargo.
"He valorado que la persona que debía ser entrenador de la selección era Roberto Mancini", declaró el presidente de la FIGC sobre el sucesor de Gattuso.
De este modo, el estratega que llevó a la Azzurra a conquistar la Eurocopa en 2021 y que abandonó ese puesto el verano de 2023 (arrepentido de la decisión), regresa al banquillo de Italia.
Ahora vuelve con el objetivo de devolver al primer escalón internacional a una selección herida en su orgullo.
*Con información de AFP