Jean Pierre Brol gana presea de plata en los Centroamericanos y del Caribe

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Jean Pierre Brol gana la medalla de plata en la prueba de foso masculino de tiro con armas de caza durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El tirador guatemalteco Jean Pierre Brol volvió a demostrar su jerarquía en el polígono. Tras clasificarse a la gran final de la prueba individual de foso masculino, a la que también accedieron sus hermanos Enrique y Hebert, el medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 conquistó la presea de plata en la justa regional.

Jean Pierre completó una intensa definición en la que acertó a 24 platos a lo largo de seis series. El guatemalteco se mantuvo en la pelea directa por la presea dorada hasta el último disparo, quedándose a un solo plato del mexicano Jorge Orozco (25). El podio lo completó el dominicano Eduardo Lorenzo con 19 derribos.

Jean Pierre Brol (derecha) también ganó el oro junto a sus hermanos en la prueba por equipos esta mañana. (Foto: COG)

El tirador nacional había sellado su boleto a la final por las medallas tras una ronda clasificatoria matutina en la que tuvo 47 aciertos, acompañado por Hebert (45) y Enrique (43), confirmando el gran nivel del país en esta prueba.

En la disputa por las medallas, Enrique y Hebert Brol culminaron su participación en las posiciones 7 y 8, respectivamente, luego de quedar eliminados con 6 y 5 platos derribados al finalizar las dos primeras series de la final.