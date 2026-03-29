Jesús de las Palmas recorrerá las calles este Domingo de Ramos

Su retorno a la iglesia se espera a las 14:00 horas.
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Este Domingo de Ramos da inicio la Semana Santa. Con fervor y al sonido de música sacra la Rectoría de San Miguel de Capuchinas inició su cortejo procesional desde las 6:45 horas del 29 de marzo.
Decenas de guatemaltecos se movilizaron al Centro Histórico para observar con fe el paso de las consagradas imágenes pero también para recibir la bendición en sus tradicionales ramos.
Así avanza:
Este cortejo procesional lo acompañan las imágenes de los Santos Apóstoles.