Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Jesús de las Palmas recorrerá las calles este Domingo de Ramos

  • Por Maria Fernanda Gallo
29 de marzo de 2026, 09:11
El cortejo procesional recorrerá el Centro Histórico este domingo.&nbsp;(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

El cortejo procesional recorrerá el Centro Histórico este domingo. (Foto: Óscar Rivas/SOY502)

Su retorno a la iglesia se espera a las 14:00 horas.

OTRAS NOTICIAS: Antigua Guatemala impone restricciones para preservar la Semana Santa

Este Domingo de Ramos da inicio la Semana Santa. Con fervor y al sonido de música sacra la Rectoría de San Miguel de Capuchinas inició su cortejo procesional desde las 6:45 horas del 29 de marzo.

Decenas de guatemaltecos se movilizaron al Centro Histórico para observar con fe el paso de las consagradas imágenes pero también para recibir la bendición en sus tradicionales ramos.

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

Así avanza:

Este cortejo procesional lo acompañan las imágenes de los Santos Apóstoles.

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar