Antigua Guatemala impone restricciones para preservar la Semana Santa

Municipalidad de Antigua Guatemala prohíbe ruidos y consumo de alcohol en vía pública.
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La Municipalidad de Antigua Guatemala informó sobre nuevas disposiciones para preservar el orden, la tradición y el patrimonio durante las actividades de Semana Santa este año.
Según el comunicado, se prohíbe la emisión de sonidos estridentes en comercios durante el Sábado y Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria.
Asimismo, queda restringida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en todo el municipio.
Las autoridades señalaron que estas medidas buscan resguardar la solemnidad de las celebraciones, así como el respeto a las costumbres y el orden.
Además informó que estas disposiciones se encuentran bajo supervisión de los Juzgados de Asuntos Municipales, que podrán sancionar a quienes incumplan la normativa.