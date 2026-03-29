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Antigua Guatemala impone restricciones para preservar la Semana Santa

  • Por Susana Manai
28 de marzo de 2026, 20:10
Las medidas buscan preservar la solemnidad y el orden. (Foto: Archivo/Soy502)

Las medidas buscan preservar la solemnidad y el orden. (Foto: Archivo/Soy502)

Municipalidad de Antigua Guatemala prohíbe ruidos y consumo de alcohol en vía pública.

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La Municipalidad de Antigua Guatemala informó sobre nuevas disposiciones para preservar el orden, la tradición y el patrimonio durante las actividades de Semana Santa este año. 

Según el comunicado, se prohíbe la emisión de sonidos estridentes en comercios durante el Sábado y Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria.

Asimismo, queda restringida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en todo el municipio.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan resguardar la solemnidad de las celebraciones, así como el respeto a las costumbres y el orden.

Municipalidad establece restricciones por actividades de Semana Santa. (Imagen: Municipalidad de Antigua Guatemala)
Municipalidad establece restricciones por actividades de Semana Santa. (Imagen: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Además informó que estas disposiciones se encuentran bajo supervisión de los Juzgados de Asuntos Municipales, que podrán sancionar a quienes incumplan la normativa.

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