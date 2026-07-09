Caso Claudina Isabel: Audiencia de Jorge Barahona será bajo reserva judicial

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Con esta medida se limita el acceso a información del caso.

La audiencia en la que se darán a conocer los motivos de la detención de Jorge Barahona Orellana, vinculado con el caso por el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, se desarrolla este miércoles bajo reserva judicial.

Debido a esta situación no será posible conocer detalles sobre la investigación o las imputaciones que formulará el Ministerio Público (MP).

El ingreso al Juzgado de Mayor Riesgo "D", donde se lleva a cabo la diligencia, permanece resguardado para impedir el acceso de la prensa y de cualquier persona ajena al proceso, en cumplimiento de la reserva decretada en el expediente.

La audiencia tiene como único propósito hacer del conocimiento de Barahona Orellana los motivos por los cuales fue detenido y ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional competente, como parte del proceso penal que permanece bajo confidencialidad.

El acceso al Juzgado de Mayor Riesgo "D" fue restringido a la prensa y a personas ajenas al proceso debido a la reserva del caso Isabel Claudia.



Video: Wilder López pic.twitter.com/RLlBUUNaP6 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 9, 2026

Debido a la reserva judicial, las autoridades no podrán revelar el contenido de las actuaciones, los elementos de investigación ni los detalles de las acusaciones que pesan sobre el sindicado, por lo que el avance del proceso continuará sin información pública.

Barahona Orellana fue capturado este miércoles en la Torre de Tribunales, luego de presentarse por una citación.

Al verificar sus datos, las autoridades establecieron que tenía vigente una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo "D", por lo que agentes procedieron a su detención.

La orden de captura fue girada en junio de 2025 por los delitos de asesinato en agravio de Claudina Isabel Velásquez Paiz, obstaculización a la acción penal y falso testimonio.

La audiencia para informar a Jorge Barahona Orellana sobre los motivos de su detención se desarrolla bajo reserva judicial en el Juzgado de Mayor Riesgo "D". (Foto: Wilder López / Soy502)

El caso corresponde al asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido en 2005 y cuya investigación fue reactivada penalmente dos décadas después.

Desde entonces, el Ministerio Público ha mantenido bajo reserva las diligencias relacionadas con las personas señaladas, argumentando la necesidad de proteger el desarrollo de la investigación.

La captura de Barahona Orellana representa un nuevo avance en el proceso, aunque, debido a la confidencialidad decretada por el juzgado, por ahora no será posible conocer mayores detalles sobre las acusaciones o el contenido de la audiencia.