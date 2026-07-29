José Toledo gana para Guatemala la medalla de oro en golf

El golfista guatemalteco José Toledo ganó medalla de oro en la prueba individual masculina de golf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
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Por su parte, José Toledo conquistó el oro en el golf individual masculino tras finalizar en el primer lugar de la competencia disputada en Punta Cana, donde completó las cuatro jornadas del torneo para asegurar el título.
El podio lo completaron el mexicano Luis Carrera Melia, quien obtuvo la medalla de plata, y el dominicano Guillermo Pumarol Hernández, ganador del bronce.
José Toledo cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, aportando la cuarta medalla de la jornada para la delegación nacional.